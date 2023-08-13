Берлин передаст Киеву разведывательные беспилотники LUNA NG – СМИ

Фото: rheinmetall.com

Оборонный концерн Rheinmetall, расположенный в Германии, до конца этого года передаст украинской армии современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом говорится в материале газеты Bild am Sonntag.

По данным СМИ, в комплект дрона входит наземная станция управления с несколькими беспилотниками, а также стартовая катапульта.

LUNA NG (NG – "Новое поколение". – Прим. ред.) является новой системой БПЛА, которая лучше предыдущей модели по всем основным характеристикам. Кроме разведывательной функции, дрон данного типа может обеспечивать сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.

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