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Украинская армия бросила раненых товарищей после неудавшейся попытки захватить позиции Вооруженных сил России рядом с поселком Первомайское на авдеевском направлении в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разведчика-добровольца с позывным Ганс.

По его словам, ВСУ пятью группами атаковали передовые позиции поселка Первомайское.

"Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации", – поделился разведчик.

Он добавил, что украинская специальная машина скрылась в обратном направлении, бросив раненых бойцов на месте атаки.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский рассказал, что штурмовые группы 6-й общевойсковой армии захватили опорные пункты ВСУ на купянском направлении. Кроме того, команды взяли под контроль три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты украинской армии в районе населенного пункта Ольшана.