ВС РФ захватили два опорных пункта украинской армии на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии захватили опорные пункты украинской армии на купянском направлении, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Он рассказал, что ВС РФ взяли под контроль два опорных пункта, три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты ВСУ в районе населенного пункта Ольшана.

По словам Зыбинского, для восстановления утраченных позиций бойцы украинской стороны осуществили две контратаки силами подразделений 41-й отдельной механизированной и 95-й отдельной воздушно-десантной бригад на позиции российской армии в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка. Все атаки были отражены, заявил он.

Вместе с этим ВС РФ ударили тяжелыми огнеметными системами по опорному пункту подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка. Разведывательно-ударное отделение беспилотником-камикадзе "Ланцет" ликвидировало самоходную артиллерийскую установку Crab в районе балки Шевцов Яр.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак ВСУ. По данным ведомства, за день потери войск Украины на этом направлении составили до 70 военнослужащих.