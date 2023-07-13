Турчак заявил, что депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова шоу

Фото: телеграм-канал "Андрей Гурулев / депутат Государственной Думы"

Видео, на котором генерал-майор Иван Попов заявлял, что его якобы отстранили от службы, было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. А думский депутат Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу, заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

"То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии. А совесть Ивана чиста", – написал Турчак в своем телеграм-канале.

Вместе с этим он подчеркнул, что российская армия "была и остается вне политики".

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил Владимиру Путину обращение с предложением воссоздать пограничные войска. Он напомнил, что они были упразднены и переведены в состав Федеральной службы безопасности (ФСБ) в 2003 году.