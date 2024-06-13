DPA: ФРГ затягивает переговоры об очередном пакете санкций ЕС против РФ

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Власти Германии тянут время с новыми санкциями ЕС против России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на DPA.

"Федеральное правительство Германии блокирует прогресс в переговорах о следующем пакете санкций ЕС в отношении России", – сказал один из источников.

По данным дипломатов, новые санкции против РФ будут жесткими. Они будут предусматривать наказание за обход уже введенных ограничений, жесткие меры в отношении бизнеса, который связан с СПГ. Помимо этого, ЕС планирует ограничить морские перевозки СПГ из РФ.

До этого СМИ сообщали, что ЕС предложил ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот". Для реализации инициативы ее должны поддержать все страны ЕС. Помимо этого, в Европе предложили ввести санкции в отношении 13 российских судов, которые, как заявлялось, перевозят товары и технологии, якобы использующиеся в секторе обороны и безопасности.

