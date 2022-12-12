13:30Политика
Французские пользователи не оценили слова мэра Парижа о причинах конфликта на Украине
Фото: ТАСС/Zuma
Поклонники французской газеты Le Figaro выступили с критикой слов мэра Парижа Анн Идальго о причинах украинского конфликта.
В ходе форума, посвященного отказу от углеводородов, она заявила, что проблема на Украине возникла из-за сражения за ископаемые ресурсы. Один из пользователей усомнился в геополитических знаниях мэра, отметив, что конфликт произошел из-за действий Соединенных Штатов. Другие комментаторы задались вопросом, давно ли Украина стала нефтяной скважиной.
"Каждый раз думаешь, что большей глупости она сказать не может, но Идальго постоянно меня удивляет", – поделился один из пользователей.
Некоторые комментаторы рекомендовали мэру Парижа заняться ликвидацией крыс в столице Франции. А другие подчеркнули, что российской стороне не нужны какие-либо запасы угля или газа, ведь она обладает крупнейшим запасом ресурсов на планете.
До этого читатели Focus Online раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за его слова о России. Пользователи не оценили статью, в которой журналист провел сравнение позиций Берлина и Парижа по отношению к украинскому конфликту.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!