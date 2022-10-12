Американский сенатор сравнил ситуацию вокруг Украины с Кубинским кризисом

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Ситуация, развивающаяся вокруг Украины, стала самой напряженной со времен Кубинского кризиса, который случился в 1962 году. Об этом заявил глава комитета по делам вооруженных сил (ВС) сената конгресса США Джек Рид, передает Politico.

"Мы находимся в ситуации, которую не видели со времен Кубинского кризиса", – сообщил он.

По словам Рида, США намерены оказать еще большую поддержку Украине по защите военного пространства и населения страны. Издание отмечает, что Штаты готовы поставлять Киеву увеличенный объем средств ПВО. Поддерживать страну намерены члены конгресса США от обеих партий.

Между тем, согласно материалу издания, Вашингтон пытается убедить страны ООН подписать резолюцию с осуждением России за вхождение в состав новых территорий.

"В совокупности эти события подчеркивают обязательство Америки сотрудничать с Киевом, даже несмотря на то, что президент Байден по-прежнему стремится избежать прямого российско-американского конфликта", – отмечает Politico.

До этого в СМИ сообщали, что Байден предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о возможных проблемах, которые могут возникнуть, если тот не перестанет публично жаловаться на недостаточную поддержку со стороны США.

Кроме того, зарубежное издание сообщило о приближающемся расколе в органах власти США из-за объемов военной помощи Украине. В материале предполагалось, что ситуация в политическом истеблишменте ухудшится, если республиканцы не займут палату представителей 8 ноября.

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