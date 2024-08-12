Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

Фото: ТАСС/Николай Малышев

Бывший первый секретарь Центрального комитета Всесоюзного Ленинского комсомольского союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Виктор Мишин умер в возрасте 81 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Мишин Возглавлял ЦК ВЛКСМ с 1982 по 1986 годы. По словам лидера КПРФ, Мишин был грамотным и профессиональным человеком, занимавшимся организацией всех крупных событий в советское время: от Олимпиады до посылки на БАМ и стройки.

Мишин был награжден орденами Почета, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и прочими. В последние годы он возглавлял Всероссийскую общественную организацию "Воспитанники комсомола – Мое Отечество".