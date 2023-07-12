НАТО использует Украину как расходный материал в гибридной войне с Россией – МИД РФ

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НАТО использует Украину лишь как расходный материал в гибридной войне против России. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя итоги саммита Альянса в Вильнюсе.

"Раскручивая <...> спираль милитаризации и обострения военно-политической напряженности, НАТО продолжает провокационную политику расширения. <...> При этом Украине уготована роль главного расходного материала <...> гибридной войне с Россией", – говорится в заявлении на сайте ведомства.

В ведомстве указали, что страны Альянса в очередной раз пообещали поставлять Киеву современные и дальнобойные вооружение и даже создали Совет НАТО – Украина, но так и не дали конкретных сроков по вступлению Украины в организацию.

НАТО продолжает "тянуть щупальца" и в другие страны, заметили в российском МИД. Среди них Грузия, Босния и Герцеговина, Молдавия, государства Индо-Тихоокеанского региона. Это, отмечают в ведомстве, вызывает беспокойство у большинства стран мира, поскольку такое поведение противоречит задачам формирования справедливого мироустройства.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.

Столтенберг также выступил за отмену плана действий по вступлению в Альянс для Украины. Генсек НАТО считает, что это поможет сократить процесс присоединения.



В НАТО выступили за ускоренный формат вступления Украины в Альянс