12 июля, 23:18Политика
НАТО использует Украину как расходный материал в гибридной войне с Россией – МИД РФ
Фото: 123RF/czdistagon
НАТО использует Украину лишь как расходный материал в гибридной войне против России. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя итоги саммита Альянса в Вильнюсе.
"Раскручивая <...> спираль милитаризации и обострения военно-политической напряженности, НАТО продолжает провокационную политику расширения. <...> При этом Украине уготована роль главного расходного материала <...> гибридной войне с Россией", – говорится в заявлении на сайте ведомства.
В ведомстве указали, что страны Альянса в очередной раз пообещали поставлять Киеву современные и дальнобойные вооружение и даже создали Совет НАТО – Украина, но так и не дали конкретных сроков по вступлению Украины в организацию.
НАТО продолжает "тянуть щупальца" и в другие страны, заметили в российском МИД. Среди них Грузия, Босния и Герцеговина, Молдавия, государства Индо-Тихоокеанского региона. Это, отмечают в ведомстве, вызывает беспокойство у большинства стран мира, поскольку такое поведение противоречит задачам формирования справедливого мироустройства.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина – НАТО. По его словам, этот шаг является частью плана многолетней поддержки Киева.
Столтенберг также выступил за отмену плана действий по вступлению в Альянс для Украины. Генсек НАТО считает, что это поможет сократить процесс присоединения.
В НАТО выступили за ускоренный формат вступления Украины в Альянс
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