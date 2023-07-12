Володин поручил изучить идею создания выставки разбитой в боях техники НАТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал изучить совместно с Минобороны РФ идею создания выставки разбитой в боях техники НАТО у посольств государств, которые поставляют ее Киеву. Соответствующее поручение он дал главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Такую идею предложил депутат от партии КПРФ Владимир Исаков.

"Давайте мы поддержим Владимира Павловича. Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину. Попросим проработать вопрос председателя комитета по обороне", – поделился Володин.

Ранее Владимир Путин предложил создать в России парк, экспозиция которого будет состоять из снесенных на Украине памятников. Он напомнил, что в Одессе снесли монумент, посвященный Екатерине II, которая является основательницей этого города. По словам президента, РФ с удовольствием забрала бы его себе.

Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков