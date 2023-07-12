Лавров встретится с главами МИД Индонезии, Лаоса и генсеком АСЕАН 12 июля

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главами МИД Индонезии Ретно Марсуди, Лаоса Салемсай Коммаситоми и Као Ким Хорном –генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в среду, 12 июля. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью радио Sputnik.

По ее информации, в этот день будут проходить двусторонние и многосторонние встречи. В частности, запланирована встреча Россия – Индонезия – Китай.

Захарова добавила, что в четверг, 13 июля, Лавров проведет в Индонезии встречу с китайскими коллегами. Ожидается прибытие в Джакарту главы канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И.

"Завтра ожидаются совещание Россия – АСЕАН и также просто целая череда двусторонних встреч", – сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Планируется, что визит главы внешнеполитического ведомства РФ в Индонезию продлится до пятницы, 14 июля.

До этого политик заявил, что в России не считают, что на данный момент международные отношения переживают своего рода новую холодную войну. Он заметил, что в мировой политике появляются новые центры силы, которые укрепляют свое влияние в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО