Командующий Черноморским флотом заявил, что РФ ударила по ВСУ "Калибрами" более 180 раз

Фото: Минобороны РФ

Черноморский флот нанес свыше 180 ударов ракетами "Калибр" по местам расположения подразделений и объектов ВСУ. Такой информацией в интервью изданию "Красная звезда" поделился командующий флотом Виктор Соколов.

По его словам, такое число ударов было осуществлено с начала спецоперации на Украине.

"Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции", – пояснил Соколов.

Вместе с этим он отметил, что бойцы береговых артиллерийских войск поразили 70 объектов украинской армии. Кроме того, Черноморский флот при поддержке Воздушно-космических сил расширил территорию контроля, в которой существует возможность обнаруживать беспилотники Киева.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия пресекла три попытки ротации подразделений ВСУ на купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского, это произошло в районе населенных пунктов Синьковка и Кимковка.

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