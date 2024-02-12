РФ ввела ответные санкции против 18 граждан Великобритании – МИД РФ

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Россия вводит ответные санкции против 18 граждан Великобритании. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В дипведомстве объяснили, что рестрикции введены в отношении деятелей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Британии. Принятые меры стали ответом на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого "активно фабрикуются антироссийские нарративы", чтобы снизить влияние Москвы на международной арене, предпринимаются усилия по "демонизации" РФ, ведется дальнейшее "накачивание оружием неонацистского режима в Киеве", уточнили в министерстве.

По мнению МИД, "русофобски заряженные" представители Британии участвуют в решении задач, которые направлены на дискредитацию общественно-политических процессов в РФ и конституционного строя. Между тем весомый вклад в данную работу Лондона вносят так называемые мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений.

В заявлении говорится, что стратегия Соединенного Королевства на украинском направлении, которая ведет к человеческим жертвам и дальнейшей эскалации, регулярно отражается в "нахрапистых и пронизанных чувством безнаказанности" высказываниях военного истеблишмента и британских политиков.

"Подталкивая режим (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского к продолжению кровопролития, англичане должны осознавать, что наравне с украинскими неонацистами несут ответственность за преступления против мирного населения", – подчеркнули в ведомстве.

Среди тех, кому теперь закрыт въезд в РФ, есть замминистра обороны Великобритании Джеймс Картлидж, замначальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Роланд Винсент Уолкер, командующий подводными силами Великобритании Саймон Асквит и другие.

При этом в дипведомстве указали, что работа над расширением российского стоп-листа в ответ на враждебные действия британцев будет продолжена.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывшего губернатора Севастополя и экс-замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова задержала британская полиция в его доме в Лондоне. Его подозревают в преднамеренной попытке обхода санкций и отмывании денег.

До этого США, Великобритания и Австралия приняли решение о включении в антироссийский список гражданина РФ Александра Ермакова. Он якобы участвовал во взломе баз данных австралийской медицинской страховой компании Medibank в 2022 году.