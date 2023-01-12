Санкции против РФ затруднили транспортировку в Индию подлодки после ремонта

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Антироссийские санкции стали причиной осложнений в транспортировке в Индию дизель-электрической подводной лодки Sindhuratna, которую отремонтировали и модернизировали в городе Северодвинске. Об этом сообщает издание The Times of India со ссылкой на источники.

"Первоначально планировалось, что в октябре 2022 года Sindhuratna будет доставлена на коммерческом корабле-доке прямо из Северодвинска, где она завершила модернизацию. Однако владельцы судна изменили условия фрахта", – говорится в сообщении.

Источники рассказали о новых условиях, согласно которым погрузка подводной лодки на транспортное судно должна пройти в феврале в порту Тремсе или другом порту Норвегии. Отмечается, что перенаправление Sindhuratna к месту ее базирования в Мумбаи может занять порядка 35 дней.

Подводную лодку Индии ремонтировали в Центре судоремонта "Звездочка". Модернизация потребовалась после аварии в феврале 2014 года, которая повлекла за собой смерть двух человек.

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