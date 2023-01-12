В Ровненской области Украины начали строить фортификационные сооружения

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В Ровненской области северо-западной части Украины на границе с Белоруссией начали строить фортификационные сооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региональной военной администрации Виталия Коваля.

"Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровненской области", – отметил он.

По его словам, в строительстве сооружений помогают добровольцы. В один день на помощь пришли более 150 человек из Варшавского и Сарненского районов. Некоторые из желающих оказывают помощь в праздничные дни.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на границе двух государств не наблюдается угрозы со стороны Белоруссии. Однако Вооруженные силы Украины должны быть готовы к разным обстоятельствам, подчеркнул он.

Ранее первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что государственная граница страны с Украиной вызывает у властей наибольшую тревогу. По его словам, Белоруссия не планирует осуществлять нападение на Украину.



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