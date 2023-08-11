ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое

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Отряды группировки "Запад" улучшили положение на территории населенных пунктов Ольшана и Першотравневое, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские силы отразили четыре атаки и контратаки Вооруженных сил Украины.

"В ходе ведения активной обороны успешно отражены 4 атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области", – отметил он.

Конашенков добавил, что за день украинская сторона на этом направлении потеряла свыше 165 бойцов, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу Krab и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Накануне стало известно, что военные 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ у Марьинки. Российские бойцы теперь контролируют Красногоровский вентиляционный ствол шахты "Трудовская".

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