Дипломат Гаврилов заявил о последствиях для Европы в случае эскалации вокруг Украины

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В случае эскалации вокруг Украины Европа первая увидит катастрофические последствия, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.

"В случае эскалации конфликта, а к этому и ведут безрассудные действия Вашингтона, они (европейцы. – Прим. ред.) первые будут иметь дело с возможными катастрофическими последствиями", – сказал он.

Ранее сообщалось, что США в рамках очередного пакета военной помощи Украине намерены поставить Киеву кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Комментируя эту новость, президент США Джо Байден пояснил, что поставить этот вид боеприпасов было решено, поскольку у ВСУ заканчиваются обычные снаряды. По его словам, поставка кассетных бомб – временная мера.

До этого стало известно, что главы МИД Евросоюза приняли решение увеличить объемы Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро, из которого Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине. ЕС предоставляет из этого фонда по 500 миллионов евро раз в несколько месяцев на поставки вооружения Киеву.



США решили передать Украине кассетные боеприпасы