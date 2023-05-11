Киев призывают участвовать в переговорах на условиях Москвы – СНБО Украины

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Украинскую сторону пытаются склонить к переговорам с Россией на условиях Москвы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, для реализации этого плана уже стартовала большая кампания. Данилов утверждает, что усадить Киев за стол переговоров пытаются с помощью нагнетания обстановки.

"Много предложений с разных стран, но имейте в виду, если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях", – цитирует его РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский может согласиться на начало переговорного процесса в Россией с целью сохранить лицо.

Журналист Джозеф Боско отметил, что такое развитие событий предполагает сохранение за Москвой части территорий, а вопрос Крыма не подлежит обсуждению для обеих сторон.

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