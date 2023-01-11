В ЕС не поднимали вопрос очередного пакета антироссийских санкций – СМИ

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Страны Евросоюза не поднимали на повестке создание очередного пакета санкций против российской стороны, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

По данным инсайдера, ни одно государство союза на данном этапе не высказывало каких-либо новых предложений.

"На данный момент в Еврокомиссии или на уровне послов ЕС нет никаких обсуждений по поводу десятого пакета санкций против России. Нет никаких предложений от государств-членов по обсуждению каких-либо конкретных измерений будущего пакета", – поделился источник.

Он также добавил, что придумать очередные ограничения стало затруднительно из-за уже ранее введенных.

Девятый пакет антироссийских санкций был утвержден Евросоюзом 16 декабря. Новые ограничения коснулись многих сфер. Например, власти ЕС отозвали лицензии на вещание у телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала. По словам представителей Евросоюза, вещание данных каналов происходит с целью дезинформации населения.

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