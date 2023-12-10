Производитель боеприпасов Vista Outdoor предупредил о глобальном дефиците пороха

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В мире выявили глобальный дефицит пороха, что в скором времени скажется на ценах на боеприпасы. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на компанию Vista Outdoor, владеющую брендами огнестрельного оружия.

Предприятие заявило, что существенно увеличит цены на боеприпасы. Такое решение компания объяснила мировыми событиями.

"Поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха", – сообщили в предприятии.

Ранее в СМИ писали, что артиллерия, поставленная Украине от стран Запада, начинает изнашиваться, и все больше орудий выходит из строя. Запасы боеприпасов снова стали критически низкими, уточнили в прессе. По словам военных экспертов, кассетные боеприпасы помогут ВСУ справиться с нехваткой снарядов.

Минобороны сообщило, что ВС РФ постепенно оттесняют украинских бойцов дальше от Артемовска