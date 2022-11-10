Санду обвинила "Газпром" в политическом решении о прекращении поставок газа

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Президент Молдавии Майя Санду назвала сокращение объемов поставок газа в республику политическим решением "Газпрома", сообщает РИА Новости.

По ее мнению, это не коммерческое решение, поскольку Кишинев всегда оплачивал потребление газа, несмотря на рост его цены.

"Правительство создало возможности, чтобы можно было закупать газ на рынке", – пояснила Санду.

Она добавила, что Кишинев рассчитывает на обещанную Еврокомиссией помощь в размере 200 миллионов евро, чтобы иметь возможность экстренной закупки газа. Как она считает, только вместе можно преодолеть энергетический кризис и пережить зиму.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в октябре страна получила от "Газпрома" 70% необходимого объема газа, в ноябре объем поставок сократился до 51% от потребностей Молдавии. Он подчеркнул, что "Газпром" никак не объяснил свое решение.

В октябре молдавские власти заявили, что выделят кредит "Молдовагазу" для выплат "Газпрому".

В начале октября "Газпром" напомнил Молдавии, что может полностью прекратить поставки газа в страну, если она нарушит обязательства по оплате до 20 октября.

В компании также подчеркнули, что на протяжении текущего года страна регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ.



У Молдавии нет альтернативы российскому газу – Санду

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