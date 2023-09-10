Медведев заявил, что террористы снова могут атаковать США в стиле 11 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Террористы снова могут совершить атаку в США в стиле той, что произошла 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, но уже с использованием атомной, биологической составляющей или будет применено оружие массового поражения. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, это связано с "хамством и отвратительной самовлюбленностью западных стран", к которым все привыкли. Медведев подчеркнул, что Штаты верят в свою правоту и исключительность.

"Но все равно иногда ловишь себя на мысли: ну как же так, смотрите, люди добрые. Ведь они не на другой планете живут", – написал политик.

Медведев напомнил, что Америка вводит неправомерные санкции против России и дружественных ей стран, при этом не позволяет трогать западные активы в экономиках. Помимо этого, США поставляют любое оружие "врагам" РФ, но запрещает это делать "друзьями" России.

По словам зампреда, Соединенные Штаты воруют граждан по всему миру и предают суду. Однако американцев тронуть нельзя, потому что они "священные коровы".

В случае теракта, продолжил политик, США в лучшем случае будут собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero, а в худшем – просто опустят на воду венки.

Ранее Медведев заявил, что президент США Джо Байден стал заложником Украины политически, экономически и ментально. По словам зампреда, это плохо как для США, так и для самой Украины. При этом он отметил, что сейчас США находятся в состоянии внутреннего разлада, что может закончиться гражданской войной.

До этого Медведев анонсировал выход триллера "Заключенные против зомби", опубликовав тюремное фото экс-лидера США Дональда Трампа и фотографию Байдена в виде зомби.

Медведев заявил, что американской экономике не грозит обвал