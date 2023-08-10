12:09Политика
ВСУ с потерями отступили из Урожайного
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашли в северную часть Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР) при поддержке бронетехники, но после удара артиллерии и авиации РФ с потерями отступили. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".
"В какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного. Причем, что характерно, использовались в данном случае сводные штурмовые подразделения, состоящие из представителей трех-четырех бригад Вооруженных формирований Украины", – уточнил он.
По его информации, техника украинских военных осталась в северной части Урожайного. ВСУ отступили на ранее занимаемые позиции.
Пушилин добавил, что "практически ничего не осталось" от Клещеевки. В результате боев за нее местность вся "перерыта" из-за ударов как российских, так и украинских снарядов.
Также 7 августа российская армия продолжила свое продвижение на краснолиманском направлении. В то же время на авдеевском направлении, по словам Пушилина, ВС РФ также постепенно улучшают свои позиции, однако продвижение дается тяжело.
В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что Россия планирует усилить группировки войск ВС РФ в районе своих западных границ.
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