Нефтебазу в Ровненской области Украины уничтожили ударами БПЛА

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Минувшей ночью беспилотники уничтожили нефтебазу в Ровненской области Украины, сообщает "Радио 1" со ссылкой на главу областной администрации Виталия Коваля.

По его словам, Ровненщина столкнулась с массовой атакой БПЛА. Для ликвидации огня привлекли пожарный поезд, 45 спасателей и 14 единиц техники. Эвакуация мирного населения не предполагается.

"К сожалению, разрушена нефтебаза под Дубно. Жертв нет", – подчеркнул Коваль.

В Минобороны РФ ранее также сообщили о новой атаке на Россию украинскими дронами. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку Киева атаковать объекты России с помощью беспилотников, летевших в направлении Москвы и Севастополя. Всего уничтожено и подавлено 13 БПЛА.

Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожили в небе над Калужской областью и над территорией Одинцовского района Московской области. Около Севастополя дежурные средства ПВО поразили два беспилотника ВСУ, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели, рухнули в Черное море.

Минобороны РФ сообщило о новой попытке киевского режима атаковать столицу