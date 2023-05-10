В МИД РФ заявили, что ДОВСЕ безнадежно устарел и стал пережитком прошлого

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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) безнадежно устарел и стал пережитком прошлого в условиях, когда из-за действий западных государств военно-политическая обстановка в Европе ухудшилась. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщается на сайте ведомства.

"Договор, подписанный в 1990 году и вступивший в силу в 1992 году, безнадежно устарел. Соглашение о его адаптации, разработанное по настоянию России и подписанное в 1999 году, так и не вступило в силу из-за деструктивной позиции США и других стран НАТО", – отметил он.

По словам Рябкова, РФ отказалась от ДОВСЕ в 2007 году по причине того, что страны НАТО практически обходили стороной все его положения. При этом РФ, по его словам, дала странам время "одуматься" и "проявить здравый смысл".

"Уже тогда он там был в остром дефиците, поэтому ситуация не выправилась", – заявил Рябков.

Вместе с тем он добавил, что окончательно пережитком прошлого ДОВСЕ стал после вступления в НАТО Финляндии и соглашений с США, которые стали основой для ухудшения политической обстановки в Европе.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Сообщалось, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен 16 мая.



В ГД внесли законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе