Развитие сотрудничества РФ и Азии является кошмаром для Запада – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Отношения России и Азии являются политическим и экономическим кошмаром для Запада. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью газете "Известия".

"Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии – вне зависимости от того, реализуется ли она на фоне СВО или исходит из других глубинных мотивов, – являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией", – сказал он.

Руденко считает, что мир не желает следовать навязанными Западом правилам игры. По его словам, азиатские страны руководствуются принципами процветания народов и их благополучия, а не соперничества в геополитике.

Он утверждает, что несмотря на усилия западных политиков и дипломатов, которые уговаривают страны региона сворачивать программы сотрудничества с Россией, страны Ближнего Востока и Южной Азии стремятся попасть в Шанхайскую организацию сотрудничества, в которую входит РФ. По его словам, это свидетельствует о том, что азиатские государства хотят работать в "нетоксичном пространстве" международной кооперации.

"Позитивно ориентированные страны не спешат записываться в новые замкнутые "коалиции единомышленников", бросать ресурсы на блоковые схемы, подпитывать геополитические и геоэкономические амбиции Вашингтона и его союзников", – резюмировал Руденко.

Ранее в МИД РФ заявили, что любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал. Такое мнение высказал спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

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