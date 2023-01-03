Россия будет блокировать военные угрозы со стороны Японии – МИД

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия рассматривает реализацию Японией курса на отказ от мирного развития и переход на "рельсы форсированной милитаризации" как серьезный вызов для безопасности РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Среди конкретных шагов Токио в этом направлении дипломат назвал крупномасштабные военные учения вблизи границ РФ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны, а также беспрецедентное увеличение оборонных расходов.

"Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России", – сказал Руденко в интервью ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что министерство обороны Японии планирует разместить на островах Хоккайдо и Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тысячи километров.

До этого в японском кабмине подготовили новую стратегию нацбезопасности, в которой указывается на право Токио на контрудар по противнику в случае нападения.

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