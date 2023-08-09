Эксперт заявил о страхе Зеленского перед заморозкой украинского конфликта

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский боится заморозки украинского конфликта. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказал исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

"Он понимает, если поход забуксует, остановится, то войско начнет вести себя слабо предсказуемо. Он в Вильнюсе несколько раз произнес фразу "только не заморозка". Это его страшит больше всего", – заявил эксперт.

Подобный страх Зеленского, продолжил Вышинский, объясняется тем, что после окончания боевых действий, украинцы могут начать осмыслять происходящее внутри страны. Однако их выводы могут оказаться неутешительными и непредсказуемыми, считает он.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов предположил, что украинский лидер опасается переговоров с Россией из-за существующей для него угрозы. По его словам, украинские политики наращивают собственный капитал на фоне военной помощи Запада. Однако после окончания спецоперации население Украины может начать задавать Зеленскому вопросы.

