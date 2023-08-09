Политолог назвал страны, желающие сменить нынешнее правительство Польши

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Украина, Германия и США планируют сменить нынешнее правое польское правительство, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на профессора Лодзинского университета Пшемыслава Журавского.

По его мнению, Берлин хочет на предстоящих выборах сместить враждебную для нее правящую в Варшаве партию "Право и справедливость", чтобы наладить отношения с Москвой. В Вашингтоне считают текущие власти Польши помехой для более тесного сотрудничества между американцами, немцами и поляками.

Киев же, продолжил Журавский, сейчас зависим от США и Германии из-за желания стать частью Североатлантического альянса и Евросоюза. На этом фоне Украина готова на конфликт с Польшой, чтобы показать их текущее правительство недееспособным и агрессивным, отметил политолог.

"Один дипломатический инцидент – случайность, два – неудача, три – политическая линия, а четыре – абсолютная уверенность, что все действия осознанные и решительные", – заключил Журавский.

Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Варшава будет близким другом для Киева до окончания спецоперации, однако после между странами начнется конкуренция. Речь идет о борьбе за потребительские рынки.

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