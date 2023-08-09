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Объявление президентом США Джо Байденом национальным памятником земли в Аризоне, где добывается уран, поможет России и навредит Штатам. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо.

"Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам. В настоящее время мы импортируем из России в три раза больше урана, чем производим", – приводит его слова РИА Новости.

Лидер США объявил, что почти миллион акров земель коренных народов в районе парка Большой каньон являются национальным памятником, что исключает разработку и развитие местных урановых месторождений.

Баррассо отмечает, что сенат США выступал за увеличение внутреннего производства урана для исключения зависимости от России. По словам сенатора, Байден блокирует доступ к месторождениям урана лишь для того, чтобы "удовлетворить свой левый электорат".

Сенатор-республиканец считает, что сейчас не то время, чтобы перекрывать доступ к американским ресурсам.

Ранее колумнист французского издания AgoraVox Патрис Браво выразил мнение, что санкции против атомной отрасли России вернутся Западу бумерангом.

Колумнист отметил, что атомная отрасль России – это признанный во всем мире поставщик уникальных технологий обогащения урана. Он напомнил, что в атомной отрасли в РФ заняты порядка 250 тысяч сотрудников и Россия является крупнейшим экспортером урана.



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