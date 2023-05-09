Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста под Артемовском

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Журналист агентства France-Presse Арман Сольден погиб в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается на сайте издания.

По информации агентства, видеокоординатор получил ранения при обстреле на окраине города Часов Яр. Вместе с ним были четверо коллег, которые не пострадали.

32-летний Сольден работал в зоне боевых действий с сентября 2022 года.

До этого на Украине погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. По информации президента Франции Эммануэля Макрона, журналист получил смертельное ранение, когда ехал в автобусе с гуманитарной помощью.

