Россиянам объяснили, почему главы государств скрывают информацию о своем здоровье

Фото: depositphotos/alexraths

Состояние здоровья главы государства в глазах общества воспринимается как сила самой страны. Таким мнением поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так эксперт оценил слова Александра Лукашенко о том, что данные о его плохом здоровье являются ложными.

"Фактор здоровья первого лица оказывает влияние на политическую жизнь в любой стране, а не только в Белоруссии. <...> Королева Елизавета II, президент Джозеф Байден или Александр Лукашенко – неважно. Каждый из них, будучи живым и здоровым, оказывает позитивное влияние на свою власть. Или нет – если дела обстоят иначе", – отметил Солонников в беседе с ФАН.

Эксперт напомнил, что французские власти скрывали заболевание своего президента Жоржа Помпиду. На тот момент правительство объясняло его плохое состояние простудой, однако позже выяснилось, что у лидера была выявлена онкология.

Ранее обозреватель Джордан Бойд поделился мнением, что безопасность Штатов находится под угрозой из-за состояния здоровья президента. Журналист отметил, что Байден представляет собой "машину по производству ляпов".



Байдена призвали проверить умственные способности

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!