Великобритания ввела санкции против судей Верховного суда Белоруссии

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Великобритания расширила на 17 позиций санкционный список в отношении Белоруссии, она включила в него членов Верховного суда республики Игоря Любовицкого, Валентину Кулик, сотрудников прокуратуры. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Ограничения подразумевают заморозку активов в случае их обнаружения и запрет на въезд в страну. Рестрикции также были введены в отношении судьи Гомельского областного суда Николая Доли, судей городского суда Минска Валентины Зенькевич, Петра Орлова, Сергея Хрипача, Светланы Бондаренко, судьи Ленинского района Минска Марины Запасник и судей Минского областного суда Сергея Епихова и Вячеслава Тулейко.

Ранее Великобритания ввела санкции против двух россиян, якобы связанных с хакерской группировкой Callisto, известной также как Seaborgium, Star Blizzard и Cold River. В черный список попали Андрей Коринц, якобы также известный как Алексей Догужиев, и Руслан Пеперятько, называемый сотрудником ФСБ РФ.

До этого правительство Соединенного Королевства включило еще 45 физических и юридических лиц в антироссийский санкционный список. В частности, ограничения ввели против 31 физического и юридического лица.

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