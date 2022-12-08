США теряют Саудовскую Аравию как союзника в борьбе с Россией и Китаем – СМИ

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США растрачивают прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая проявляет интерес к России и Китаю. Об этом говорится в материале обозревателя Аарона Миллера для Foreign Policy.

Автор уточнил, что сближения с РФ и Китаем требуют собственные интересы Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что государство в течение долгого времени пытается наладить связь с Китаем. Это, по мнению обозревателя, произошло из-за отказа США воспринимать Ближневосточный регион как приоритетное направление.

"Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии – ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, – а также растущее значение Китая как сверхдержавы", – говорится в материале.

В статье автора также утверждается, что Китай для Саудовской Аравии главный торговый партнер. Это обусловлено тем, что принц Мухаммед бен Салман понимает дальнейшую зависимость мира от углеводородов государства.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия сорвала сделку с президентом США Джо Байденом по увеличению добычи нефти. Решение должно было предполагать быстрый рост добычи нефти с сентября по декабрь.

При этом Мухаммед бен Салман обманул Белый дом, тем самым пытаясь уйти от зависимости к США, считает New York Times.



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