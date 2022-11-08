Стремоусов ожидает скорую "развязку событий" в Херсоне

Фото: телеграм-канал ''Кирилл Стремоусов''

В скором времени на территории Херсонской области стоит ожидать "развязку событий", сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным", – отметил он.

По его словам, ситуация в Херсоне остается без изменений, в настоящее время наступило небольшое затишье. Город, отметил Стремоусов, пребывает в состоянии ожидания.

Он напомнил, что массовая эвакуация с территории региона завершилась, но люди могут самостоятельно покинуть область, предварительно позвонив по горячей линии.

Стремоусов считает, что в ближайшие дни ситуация разъяснится.

"То ли Николаев будет освобождаться в ближайшее время, то ли Херсон", – поделился замглавы администрации.

С 6 ноября в Каховском районе Херсонской области стартовала принудительная эвакуация. Местным жителям порекомендовали покинуть населенные пункты в связи с высоким уровнем военной угрозы. В администрации области отметили, что эвакуация проводится организованно транспортом.



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