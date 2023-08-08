Байден заявил, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста

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Президент США Джо Байден заявил, что знает, как себя чувствует человек, которого списали со счетов из-за возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский президент встретился с игроками бейсбольного клуба Houston Astros, которые победили в прошлогодней мировой серии. Там он высказался о менеджере команды, Дасти Бейкере, которому исполнилось 74 года.

"Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю", – заявил Байден.

Он также отметил, что болел за Бейкера в те годы, когда тот играл в бейсбол.

Ранее газета Politico сообщала, что Байден приходит в ярость, когда кто-либо упоминает его возраст в контексте предстоящих выборов главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. По словам источников газеты, в такие моменты американский президент очень злится и прибегает к ненормативной лексике.

При этом глава США иногда публично шутит на тему своего возраста. Так, в ходе выступления в Калифорнии, Байден заявил, что занимается внешней политикой уже 207 лет.



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