Депутат МГД Стебенкова помогла ликвидировать несанкционированную свалку в Печатниках

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Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова помогла ликвидировать несанкционированную свалку со строительным мусором рядом с жилым домом по адресу улица Гурьянова, дом 2, корпус 4. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В конце апреля жители обратили внимание, что под их окнами появился строительный мусор. После обращения в управу завоз прекратился – территорию оградили бетонными блоками, которые заблокировали доступ грузовиков. Но вывозить накопившийся мусор все равно никто не спешил. <…> Люди обратились ко мне с просьбой помочь. Удалось найти собственника участка этой земли. На встрече я объяснила ему, какой может быть ответственность за невывоз строительного мусора. Мы нашли общий язык – сегодня на встрече с жителями я рассказала им, что теперь беспокоиться не о чем", – рассказала Людмила Стебенкова.

По ее словам, подобные проблемы время от времени возникают в районе, но благодаря бдительности жителей их удается решать.

"Сейчас весь мусор вывезен", – подчеркнула депутат МГД.

Она также поблагодарила управу Печатников и руководство Юго-Восточного округа за помощь в решении вопроса.

В прошлом году в Москве собрали свыше 1,6 миллиона тонн вторсырья. Программа раздельного сбора мусора действует с 2020 года, ее реализация продолжается. Она уже доказала свою эффективность и востребованность у горожан, а количество собранного вторсырья постоянно увеличивается, отмечал заммэра Петр Бирюков.