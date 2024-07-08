Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 15:41

Политика

Депутат МГД Стебенкова помогла ликвидировать несанкционированную свалку в Печатниках

Фото: Валерий Порубов

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова помогла ликвидировать несанкционированную свалку со строительным мусором рядом с жилым домом по адресу улица Гурьянова, дом 2, корпус 4. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В конце апреля жители обратили внимание, что под их окнами появился строительный мусор. После обращения в управу завоз прекратился – территорию оградили бетонными блоками, которые заблокировали доступ грузовиков. Но вывозить накопившийся мусор все равно никто не спешил. <…> Люди обратились ко мне с просьбой помочь. Удалось найти собственника участка этой земли. На встрече я объяснила ему, какой может быть ответственность за невывоз строительного мусора. Мы нашли общий язык – сегодня на встрече с жителями я рассказала им, что теперь беспокоиться не о чем", – рассказала Людмила Стебенкова.

По ее словам, подобные проблемы время от времени возникают в районе, но благодаря бдительности жителей их удается решать.

"Сейчас весь мусор вывезен", – подчеркнула депутат МГД.

Она также поблагодарила управу Печатников и руководство Юго-Восточного округа за помощь в решении вопроса.

В прошлом году в Москве собрали свыше 1,6 миллиона тонн вторсырья. Программа раздельного сбора мусора действует с 2020 года, ее реализация продолжается. Она уже доказала свою эффективность и востребованность у горожан, а количество собранного вторсырья постоянно увеличивается, отмечал заммэра Петр Бирюков.

Департамент природопользования вычислил грузовики, которые сбрасывали строительный мусор

Читайте также


политикагород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика