08 марта, 20:41Политика
Глава Petrobras заявил, что надеется на конец конфликта на Украине в 2023 году
Фото: ТАСС/Aloisio Mauricio/Fotoarena via ZUMA Press
Бразильская нефтегазовая компания Petrobras хочет, чтобы вооруженное противостояние на Украине завершилось в этом году. Об этом рассказал руководитель энергетической компании Жан-Поль Пратес на международной энергетической конференции CERAWeek.
По его словам, завершение конфликта поспособствует стабильности в отрасли.
"Я искренне надеюсь, что диалог положит конец текущей войне в нынешнем году, что добавит немного больше стабильности на нефтяной рынок. Мы как страна с высоким уровнем добычи и потребления сейчас находимся в выгодном – нестабильном, но выгодном – положении", – цитирует Пратеса РИА Новости.
Ранее генконсул в Хьюстоне Александр Захаров рассказал, что представители РФ впервые за более чем 20 лет не приняли участие в международной энергетической конференции CERAWeek.
Он утверждает, что такой инцидент стал первым случаем, когда россияне, являясь представителями державы из Большой нефтяной тройки, не получили официального приглашения на форум.
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