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Бразильская нефтегазовая компания Petrobras хочет, чтобы вооруженное противостояние на Украине завершилось в этом году. Об этом рассказал руководитель энергетической компании Жан-Поль Пратес на международной энергетической конференции CERAWeek.

По его словам, завершение конфликта поспособствует стабильности в отрасли.

"Я искренне надеюсь, что диалог положит конец текущей войне в нынешнем году, что добавит немного больше стабильности на нефтяной рынок. Мы как страна с высоким уровнем добычи и потребления сейчас находимся в выгодном – нестабильном, но выгодном – положении", – цитирует Пратеса РИА Новости.

Ранее генконсул в Хьюстоне Александр Захаров рассказал, что представители РФ впервые за более чем 20 лет не приняли участие в международной энергетической конференции CERAWeek.

Он утверждает, что такой инцидент стал первым случаем, когда россияне, являясь представителями державы из Большой нефтяной тройки, не получили официального приглашения на форум.

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