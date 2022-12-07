Боевики в Сирии планируют атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников – МО РФ

Фото: министерство обороны РФ

Боевики в Сирии намерены атаковать авиационную российскую базу Хмеймим с помощью средств вооружения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (признана в РФ террористической и запрещена) планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и РСЗО кустарного (собственного. – Прим. ред.) производства увеличенной дальности", – цитирует его РИА Новости.

До этого российское воздушное судно уклонилось от столкновения с беспилотниками США в Сирии. По словам Егорова, американские беспилотники MQ-9 и MQ-1 следовали по маршруту самолета, что привело к необходимости уклонения.

Ранее ВКС России отыскали и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн" в ходе воздушного патрулирования в Сирии. Группировка была выявлена при проведении воздушного патрулирования территории. Как сообщало Минобороны РФ, в зоне Эт-Танф террористов снабжают и обучают инструкторы сил специальных операций армии США.



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