Трамп может объявить об участии в выборах президента уже 7 ноября – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Manuel Balce Ceneta

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность объявить об участии в выборах руководителей государства в 2024 году на митинге своих последователей в штате Огайо. Информацию об этом представили в CNN со ссылкой на инсайдеров в окружении экс-главы страны.

Там уточнили, что митинг последователей Трампа в Огайо пройдет 7 ноября. Шествие стартует в 20:00 по местному времени (в 04:00 по московскому времени 8 ноября).

До этого в СМИ поступала информация, что экс-глава США выступит с официальным объявлением об участии в президентских выборах после промежуточных выборов в конгресс, которые организуют 8 ноября.

Источник считает, что на данный момент Трамп якобы выясняет, смогут ли некоторые лица присоединиться к предвыборной кампании.

По данным других источников, экс-президент может сделать объявление 14 ноября.



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