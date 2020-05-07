Эксперт прокомментировал желание Чехии усилить безопасность своих дипломатов в РФ

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Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности дипломатической академии МИД Иван Сурма прокомментировал желание Чехии усилить безопасность своих дипломатов в РФ.

По его словам, в подобных случаях дипломаты, как правило, действуют иначе, без "декламаций об этом на всех углах через официальные каналы коммуникации". Сурма добавил, что при возникновении какой-либо угрозы меры принимаются серьезные и в плановом режиме.

"Процедура нестандартная с той точки зрения, что просто так дипломатический корпус в другой стране не увеличишь, это довольно сложно. Необходимо обращение, стандартная типовая процедура, в рамках которой государство пребывания дипмиссии может разрешить, а может и не разрешить увеличить контингент дипкорпуса", – цитирует ИА "НСН" слова эксперта.

По его словам, безопасность дипломатических представительств обеспечивает то государство, в котором оно находится: внешний периметр охраны в данном случае – силы российской полиции, внутренний периметр – это служба безопасности посольства.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что страна планирует усилить меры безопасности для дипломатов в России. По его словам, они намерены направить своих сотрудников безопасности в чешское посольство в Москве.

Недопонимание, сложившееся в последнее время в российско-чешских отношениях, вызвано демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который располагался в районе Прага-6. В России инцидент был воспринят негативно: в частности, член Совета Федерации Владимир Джабаров призывал Чехию извиниться, назвав подобные действия святотатством.

