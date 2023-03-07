РФ не приняла участие в Хьюстонской конференции CERAWeek впервые за более чем 20 лет

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Представители генконсульства РФ впервые за более чем 20 лет не приняли участие в международной энергетической конференции CERAWeek. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула в Хьюстоне Александра Захарова.

По его словам, Москва получила сигналы о нежелательности присутствия российских дипломатов на форуме. Мероприятие проходит в американском городе Хьюстон, штат Техас.

"Причина – регистрация на конференцию была отменена буквально в последний момент. Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно. Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию", – поделился Захаров.

По его словам, подобный инцидент стал первым случаем, когда россияне, являясь представителями державы из Большой нефтяной тройки, не получили официального приглашения на данный форум. Из-за этого возник вопрос о том, как именно участники мероприятия намерены обсуждать проблемы мировой энергетики без ее одного из крупнейшего экспортера и производителя, отметил Захаров.

Генконсул поделился, что в разное время на этом форуме выступали ведущие компании нефтегазовой индустрии. Речь идет о "Роснефти", "Газпроме" и "Лукойле". По его словам, на выступления представителей этих организаций приходили множество людей. Дипломат заявил, что форум никак не прокомментировал неучастие РФ.

CERAWeek представляет собой авторитетную международную конференцию по вопросам энергетики, которую каждый год организовывают в Хьюстоне. На площадке форума собираются тысячи участников со всей планеты, включая представителей ведомств, отраслевых компаний и экспертного сообщества. В 2023 году конференция проводится с 6 по 10 марта.

Ранее сообщалось, что американская сторона заблокировали участие РФ в Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке". США отказались выдавать российской делегации визы. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявления на получение виз были поданы своевременно.

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