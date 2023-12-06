Премьер Норвегии призвал к переговорам по Украине в разговоре с пранкерами

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что конфликт на Украине необходимо решить дипломатическими путями. Об этом он сообщил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разместили в своем телеграм-канале этот разговор.

"Контрнаступление не приводит к такому быстрому прогрессу, как хотелось бы Украине. Я хочу, чтобы остальные государства смогли подготовить что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь", – отметил премьер-министр.

По мнению Гар Стере, сперва дипломаты должны проработать данный вопрос друг с другом, без влияния на этот процесс политических лидеров, а после главы стран могут рассмотреть предложенные варианты урегулирования конфликта, которые лягут в основу диалога. Как он утверждает, многие аналогичные конфликты на определенном этапе заканчивались мирными переговорами.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Она рассказала им, что европейские страны устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил Мелони за разговор с российскими пранкерами. Конте считает, что она совершила провал "планетарного" масштаба, раскрыв правду, которую никогда не говорила итальянцам.



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