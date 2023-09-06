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06 сентября, 18:15

Политика

США 7 сентября объявят о поставке ВСУ первых снарядов с обедненным ураном – СМИ

Фото: depositphotos/Frankljunior

Белый дом 7 сентября сообщит о поставке киевскому режиму первых снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи. Об этом заявило издание Politico со ссылкой на анонимного чиновника из США.

"Администрация Байдена впервые отправит на Украину неоднозначные боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором объявят в среду", – сказано в заявлении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев может объявить о выделении Украине нового пакета помощи на более чем 1 миллиард долларов. Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом утром 6 сентября.

В конце августа США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 250 миллионов долларов. Американские власти намерены поставить Киеву дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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