Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина уже ведет третью мировую войну

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что третья мировая война уже началась. Свое мнение он высказал в ходе выступления на Киевском форуме безопасности, его трансляция опубликована на YouTube.

"Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу", – заявил он.

Данилов также отметил, что настойчивость украинских граждан доказывает, что страна должна войти в НАТО. По его мнению, Украина сможет усилить Североатлантический альянс.

Он считает, что геополитические обстоятельства в мире свидетельствуют о том, что украинский конфликт не станет последним в мире. Данилов также заявил, что после его завершения, в мире изменится роль многих институций, в том числе ООН.

Ранее Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля. По его словам, украинские военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%.



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