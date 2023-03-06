ВС РФ за сутки ликвидировали два украинских самолета Су-27 и МиГ-29

Фото: Минобороны России

Российские вооруженные силы за минувшие сутки ликвидировали два украинских самолета Су-27 и МиГ-29. Об этом информирует RT со ссылкой на министерство обороны России.

По данным ведомства, украинский самолет Су-27 был уничтожен истребительной авиацией ВКС России в районе Трудооленовки в Запорожской области. Истребитель украинской стороны МиГ-29 ликвидировали средствами ПВО в районе Красноармейска в ДНР.

"Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", – поделились в Минобороны.

Между тем российское министерство показало применение высокоточных боеприпасов нового поколения для поражения склада с бронетехникой ВСУ. Снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри ангара.

Минобороны РФ показало работу минометных расчетов в ЛНР

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