14:54Политика
ВС РФ за сутки ликвидировали два украинских самолета Су-27 и МиГ-29
Фото: Минобороны России
Российские вооруженные силы за минувшие сутки ликвидировали два украинских самолета Су-27 и МиГ-29. Об этом информирует RT со ссылкой на министерство обороны России.
По данным ведомства, украинский самолет Су-27 был уничтожен истребительной авиацией ВКС России в районе Трудооленовки в Запорожской области. Истребитель украинской стороны МиГ-29 ликвидировали средствами ПВО в районе Красноармейска в ДНР.
"Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", – поделились в Минобороны.
Между тем российское министерство показало применение высокоточных боеприпасов нового поколения для поражения склада с бронетехникой ВСУ. Снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри ангара.
Минобороны РФ показало работу минометных расчетов в ЛНР
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!