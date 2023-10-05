Проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ внесен в Думу

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Поправки в закон о выборах президента РФ внесены в Госдуму, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, которого цитирует ТАСС.

Он рассказал, что этот законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти.

"Это точечная донастройка системы, которая была необходима", – пояснил депутат.

По его словам, по действующему избирательному законодательству выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов Совфед примет в декабре 2023 года.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что партия "Единая Россия" с 11 сентября должна приступить к подготовке к президентским выборам, которые состоятся в марте 2024 года.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что подготовка к выборам в Кремле в прикладном плане еще не началась. По его словам, страна только прошла через другие выборы, в рамках которых избиратели голосовали за глав регионов и региональные парламенты.

Представитель Кремля добавил, что смыслы предстоящей президентской кампании диктуют внешняя повестка и этап развития общества РФ, а смысловое наполнение зависит от повестки дня, задач, которые РФ ставит перед собой.



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