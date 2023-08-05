КНР призвала Россию разобраться в инциденте с китайскими гражданами на границе

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Посольство Китая в Москве потребовало от российской стороны расследовать отказ во въезде в РФ пятерым гражданам КНР, сообщает РИА Новости.

В дипведомстве КНР назвали ситуацию несоответствующей "нынешним дружественным китайско-российским отношениям" и напомнили о заявление российской стороны, что РФ всегда приветствует приезд в страну китайских граждан и не имеет никакой дискриминационной политики в отношении них.

Подчеркивается, что 29 июля пятерых граждан Китая, которые хотели на машине въехать из Казахстана в Россию через пункт пропуска Караузек в Астраханской области, остановили, аннулировали им туристические визы и отказали во въезде на территорию страны. На видеозаписи, сделанной участниками инцидента, видно, что российские пограничники неоднократно досматривали их в течение четырех часов.

"Сотрудники соответствующих департаментов посольства КНР встретились с представителями МИД РФ, Федеральной пограничной службы, Федеральной службой безопасности и другими ведомствами, чтобы сделать российской стороне представление, что произошедшее нанесло серьезный ущерб законным правам и интересам китайских граждан", – говорится в сообщении.

От российской стороны потребовали немедленно установить причину инцидента, принять конструктивные меры для сглаживания плохого эффекта и гарантировать, что подобные инциденты не повторятся.

По предварительным данным, до поездки в Россию китайские граждане указали в заявлении на визу другой пункт пропуска, что нарушает российские законы и правила.

Ранее сообщалось, что китайский визовый центр заработает в Санкт-Петербурге 8 августа. Генконсульство КНР возложит на центр ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, прием оплаты (в том числе за срочность), сбор биометрических персональных данных заявителей, выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей. Это необходимо для повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР.

По информации генконсульства, визовый центр расположен на Литейном проспекте, 26А. Принимать документы от владельцев обычных загранпаспортов по предварительной записи он будет по будням с 09:00 до 15:00 по московскому времени.

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