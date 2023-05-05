05 мая, 23:04Политика
СК оценит действия украинского депутата в отношении российского делегата на ПАЧЭС
Фото: pabsec.org
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следствию дать правовую оценку действия украинского представителя на ПАЧЭС в отношении российского делегата. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"В рамках процессуальной проверки Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку противоправным действиям в отношении российского гражданина", – заявили в ведомстве.
Накануне представитель Верховной рады нанес удары по голове секретарю российской делегации Валерию Ставицкому в ходе саммита. Инцидент произошел в гостинице, где проходит мероприятие.
Украинские депутаты попытались сорвать выступление делегации РФ на саммите ПАЧЭС
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