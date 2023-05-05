Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 23:04

Политика

СК оценит действия украинского депутата в отношении российского делегата на ПАЧЭС

Фото: pabsec.org

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следствию дать правовую оценку действия украинского представителя на ПАЧЭС в отношении российского делегата. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"В рамках процессуальной проверки Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку противоправным действиям в отношении российского гражданина", – заявили в ведомстве.

Накануне представитель Верховной рады нанес удары по голове секретарю российской делегации Валерию Ставицкому в ходе саммита. Инцидент произошел в гостинице, где проходит мероприятие.

Украинские депутаты попытались сорвать выступление делегации РФ на саммите ПАЧЭС

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика