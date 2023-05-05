Подвергшийся нападению член делегации РФ на ПАЧЭС чувствует себя хорошо

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Секретарь российской делегации Валерий Ставицкий, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре, чувствует себя хорошо, передает РИА Новости со ссылкой на главу делегации РФ Ольгу Тимофееву.

"Это к ним (сотрудникам службы безопасности. – Прим. ред.), конечно, очень большой вопрос, как такое могло случиться? Знаю, что приходили на место сотрудники правоохранительных органов, спрашивали очевидцев о драке. На самом деле никто не имеет права оставить ни одно событие, ни одну провокацию без внимания", – заявила Тимофеева.

По ее словам, представители России продолжают участвовать в работе саммита, так как позиция страны должна "очень громко" звучать на ПАЧЭС. Тимофеева также добавила, что Ставицкий находится в гостинице под контролем врачей. Ранее дипломат прошел медобследование, ему оказали консульскую помощь.

Накануне представитель Верховной рады нанес удары по голове секретарю российской делегации Валерию Ставицкому в ходе саммита. Инцидент произошел в гостинице, где проходит мероприятие.

До этого украинские депутаты попытались сорвать выступление российской делегации, однако их остановили сотрудники безопасности. В происходящее также вмешался председатель Ассамблеи Мустафа Шентоп, он потребовал от них покинуть зал.

Украинские депутаты попытались сорвать выступление делегации РФ на саммите ПАЧЭС